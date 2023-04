Aborto: approvato in Florida divieto alla sesta settimana di gravidanza

MeteoWeb

Sotto le pressione dei repubblicani, il parlamento della Florida ha approvato il divieto di aborto alla sesta settimana di gravidanza. Questo emendamento rappresenta una vittoria per il governatore Ron DeSantis che probabilmente si candiderà alla Casa Bianca.

La legge nella Florida tiene conto di alcune eccezioni: infatti l’abortito è consentito sino alla quindicesima settimana per chi ha subito una violenza sessuale, o incesto e o è coinvolto nella tratta degli esseri umani, a patto che ci siano prove evidenti, come un rapporto della polizia.

Per l’attuazione dell’emendamento manca solo la firma di DeSantis, ma è palesemente solo una pura formalità. “I dirigenti repubblicani eletti continuano il loro lavoro per smantellare le nostre libertà fondamentali, anche attraverso i tentativi di vietare l’aborto a livello nazionale. Il presidente Joe Biden e la sua amministrazione stanno dalla parte delle donne e dei medici e continueranno a lottare per proteggere l’accesso all’aborto e difendere i diritti riproduttivi“, ha dichiarato la Casa Bianca al riguardo.