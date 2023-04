Il 4 aprile del 1968 l’assassinio di Martin Luther King

MeteoWeb

In circostanze poco chiare, il 4 aprile del 1968, il pastore protestante Martin Luther King, politico e grande attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili, viene assassinato a Memphis, negli USA. Martin Luther King aveva vinto 4 anni prima il Nobel per la pace, ed era diventato famoso per il celebre discorso “I have a dream“, pronunciato nell’agosto del 1963 durante la marcia per il lavoro e la libertà davanti al Lincoln Memorial di Washington.