Accordo all’Eurocamera: norme più severe per software con Intelligenza Artificiale

MeteoWeb

Arriva l’accordo tra relatori ombra del Pe sul testo relativo alle nuove norme sull‘Intelligenza Artificiale. A rivelarlo sono fonti vicine al dossier. Il testo, il cui relatore è il capodelegazione del Pd, Brando Benifei, dovrà ora affrontare la votazione in commissione l’11 maggio, e il successivo voto della plenaria. Gli standard ambientali e le regole per i grandi sistemi come ChatGpt-4 si sono rivelati il dossier più complicato su cui trovare un accordo, spiegano dal team negoziale. Gli eurodeputati hanno però infine confermato la volontà di imporre obblighi più severi ai software di General Purpose AI, inculso ChatGpt.