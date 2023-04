Aids: Aifa rende gratuita la pillola anticontagio

MeteoWeb

Il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco ha dato l’ok alla rimborsabilita’ della Prep, la Profilassi pre-Esposizione che previene l’Hiv. Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Lo afferma, in una nota, Anlaids Onlus, associazione che dal 1985 si batte per la lotta all’Hiv e Aids. “La rimborsabilita’ della Prep – commenta Bruno Marchini, presidente di Anlaids – e’ un importante passo in avanti nella prevenzione dell’infezione da Hiv, poiche’ rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La Prep e’ pero’ un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse, che al momento e’, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell’utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza”.