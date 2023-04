Un nuovo algoritmo di Ai è in grado di identificare il cancro

MeteoWeb

Un nuovo modello di intelligenza artificiale, attraverso un algoritmo, è in grado di identificare con precisione il cancro e potrebbe in futuro accelerare la diagnosi della malattia e l’accesso dei pazienti ai trattamenti. Lo strumento di intelligenza artificiale è stato progettato dagli esperti del Royal Marsden NHS Foundation Trust, dell’Institute of Cancer Research di Londra e dell’Imperial College di Londra e può identificare se le crescite anomale rilevate nelle scansioni TC (tomografia computerizzata) sono cancerose. Secondo lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista eBioMedicine di Lancet, l’algoritmo funziona in modo più efficace rispetto ai metodi attuali.

“In futuro, speriamo che tale algoritmo migliorerà la diagnosi precoce e renderà potenzialmente più efficace il trattamento del cancro evidenziando i pazienti ad alto rischio e indirizzandoli rapidamente verso un intervento precoce”, ha affermato Benjamin Hunter del Royal Marsden. Il team ha utilizzato scansioni TC di circa 500 pazienti con noduli polmonari di grandi dimensioni per sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale utilizzando la radiomica. La tecnica può estrarre informazioni vitali da immagini mediche non facilmente individuabili dall’occhio umano. Il modello AI è stato quindi testato per determinare se potesse identificare con precisione i noduli cancerosi. Lo studio è però ad uno stadio iniziale e saranno necessari ulteriori test prima che il modello possa essere introdotto nei sistemi sanitari.