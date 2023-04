Abruzzo: domani allerta arancione per valanghe sul Gran Sasso

MeteoWeb

“Criticità moderata – allerta arancione” per rischio valanghe, nelle zone di allerta denominate Gran Sasso Est e Gran Sasso Ovest dalle ore 15 di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 25 aprile, fino alle ore 24. È quanto si legge nell’avviso di criticità emesso dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto del bollettino valanghe emesso dal servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri.

Il Centro funzionale invita “i Comuni delle meteonivozone in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento“. Con l’allerta arancione, si legge nell’avviso, “le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe; si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata. Pericolo per l’incolumità delle persone. I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali: danneggiamento di edifici; isolamento temporaneo di aree circoscritte; interruzione della viabilità; limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate; sospensione di servizi. Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili”.