Allerta Meteo Abruzzo: domani temporali e rischio valanghe

La Protezione Civile regionale dell’Abruzzo ha diramato per domani, venerdì 21 aprile, un’allerta gialla/criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione. Sono attesi temporali in particolare sulle aree interne e pedemontane, forti raffiche di vento e grandinate. Un’allerta arancione per rischio valanghe è stata diramata per domani nelle zone del Gran Sasso est, Gran Sasso ovest e Majella. Il Servizio Meteomont Cesem dei carabinieri forestale dell’Aquila sconsiglia le attività escursionistiche al di fuori delle piste battute e segnalate.