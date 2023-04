Allerta Meteo, anche in Calabria la protezione civile lancia l’allarme giallo per domenica

MeteoWeb

Primavera in forte ritardo e colpo di coda dell’inverno in Calabria, dove le temperature si attestano ad almeno 5 gradi sotto la media stagionale. Sin dalla serata di ieri si registra una nuova ondata di maltempo con pioggia in quasi tutta la regione, mentre la neve è tornata a fare capolino nelle zone di montagna superiori a 1.400 metri di altitudine. Le previsioni indicano ancora un peggioramento nella giornata di domani, quando la Protezione civile ha diramato lo stato di allerta di colore giallo per tutta la regione. Al momento, comunque, non si registrano particolari conseguenze per la popolazione, costretta però a mantenere aperto il guardaroba invernale.

