La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali per domani, mercoledì 5 aprile. L’avviso interessa tutta la regione. Sono previste piogge sparse e temporali sparsi (isolati sulla fascia ionica settentrionale).