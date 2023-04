MeteoWeb

L’ondata di maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata sull’Italia e sta provocando piogge sparse su buona parte del Paese. Le precipitazioni più intense stanno colpendo il Piemonte, e in modo particolare il torinese: sono piogge particolarmente benefiche che interessano le zone più colpite dalla siccità dei mesi scorsi e che proseguiranno per oltre 36 ore in modo sempre più intenso e abbondante, mettendo fine all’emergenza.

Grazie a queste piogge, infatti, si riempiono le falde acquifere e crescono i livelli idrometrici di fiumi e laghi. Apporto idrico straordinario per il fiume Po che sta ricevendo queste grandi piogge proprio nella zona della fonte. Fino al momento sono già caduti 44mm di pioggia a Piano Audi, 41mm a Colleretto Castelnuovo, 37mm a Nole, 36mm a Varisella, 33mm a Venaria, 28mm a Paesana, 26mm a Lanzo Torinese, 24mm a Barge, 23mm a Front Malone e Castellamonte, 22mm a Villafranca Piemonte e San Francesco al Campo, 20mm a Pinerolo, Cumiana e Luserna San Giovanni, 19mm a Traversella, 18mm a Brossasco, 17mm ad Acceglio, Coazze e Caselle Torinese, 13mm a Rivoli, 10mm a Torino, Moncalieri e Saluzzo.

Ma il maltempo non è limitato al Nord/Ovest. Sta piovendo in modo importante anche in Abruzzo, con 14mm a Pescara, e in Puglia con 12mm a Noci, 10mm a Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti e Mottola, 8mm a Martina Franca e Rutigliano, 7mm a Taranto e Putignano, 6mm a Bari. Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio/sera di oggi, come possiamo vedere nella mappa di seguito. Le precipitazioni più intense non si limiteranno al Nord/Ovest, ma interesseranno anche la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Calabria e alcune zone di Basilicata, Sicilia e Sardegna. Ancora qualche schiarita in pianura Padana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche.

Allerta Meteo, tutti i dettagli sul maltempo del 1° maggio

C’è grande apprensione per le previsioni meteo per domani, festa dei lavoratori. Ogni anno il 1° maggio è un momento di festa e svago con tanti eventi, il maxi concerto di Roma su tutti, e scampagnate fuori porta organizzate tra amici e in famiglia. Quest’anno, però, il maltempo comprometterà ogni tipo di attività all’aperto in gran parte d’Italia. Gli ultimi aggiornamenti confermano in toto le previsioni meteo già pubblicate su MeteoWeb nei giorni scorsi: il maltempo risparmierà soltanto pochissime aree. Forti piogge e temporali colpiranno il Nord/Ovest, ma anche il Centro/Sud. Come possiamo vedere nella mappa successiva, al mattino il tempo rimarrà senza precipitazioni soltanto in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, sulla costa abruzzese, e in buona parte di Sardegna e Sicilia.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si estenderà alla quasi totalità del territorio nazionale. Soltanto Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia meridionale e Calabria meridionale. Eloquente la mappa successiva, che evidenzia come invece su gran parte d’Italia sarà un primo maggio di piogge e temporali anche intensi, per giunta con freddo anomalo per il forte calo delle temperature.

Allerta Meteo: martedì 2 e mercoledì 3 maggio i fenomeni di maltempo più estremo

Il maltempo più violento ed estremo, però, arriverà sull’Italia dopo il primo maggio. Saranno due giorni terribili: martedì 2 e mercoledì 3, con violenti temporali e piogge torrenziali in alcune zone del Nord e su gran parte del Sud. In modo particolare Emilia Romagna, Marche, Sicilia nord/orientale (messinese) e Calabria saranno letteralmente flagellati da fenomeni di maltempo molto intenso che potranno provocare alluvioni lampo, oltre a grandinate e tornado. Le temperature diminuiranno sensibilmente su valori nuovamente invernali, con nevicate fuori stagione sui rilievi appenninici. Dopo un aprile eccezionalmente freddo e piovoso, questo trend si prolungherà anche a inizio maggio.

