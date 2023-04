Allerta Meteo Emilia Romagna: temporali e forti venti

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per vento e temporali in Emilia Romagna: l’avviso è valido dalle ore 12 di giovedì 13 aprile fino a tutta la giornata di venerdì 14. “In questa seconda parte della giornata sono previste piogge sul settore centro-occidentale, anche a carattere di rovescio temporalesco. Nelle ore serali e notturne si registreranno deboli nevicate a quote attorno agli 800/900 metri e acqua mista a neve attorno ai 500/600 metri. Una ventilazione intensa di burrasca moderata (62-74km/h) o d’intensità superiore interesserà l’area appenninica provenendo da sud e sarà associata ai temporali sulle aree di pianura”, si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale.

“Per la giornata di venerdì 14 aprile si prevedono condizioni di instabilità associate a piogge diffuse e ventilazione di intensità tra moderata e forte (inferiore a 62km/h). Non si esclude la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi, più probabili sul settore centro-orientale, con raffiche e fulmini. È prevista l’attenuazione dei fenomeni nelle successive 48 ore”, si legge ancora.