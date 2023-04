Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, soprattutto in pianura

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale dell’Emilia–Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo codice giallo per temporali, “valida dalle 00:00 del 20 aprile 2023 fino alle 00:00 del 21 aprile 2023“. A partire dalle prime ore di domani, si spiega nell’avviso, “sono previste condizioni d’instabilità, con temporali localmente forti, sulle zone di pianura settentrionale. Le precipitazioni tenderanno ad interessare l’intero territorio regionale nel corso della giornata, con fenomeni forti soprattutto sulle zone di pianura. Esaurimento delle precipitazioni nella sera“.

