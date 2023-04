Allerta Meteo Emilia Romagna: domani temporali su tutta la regione

MeteoWeb

“Nella giornata di venerdì 21 aprile, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su rilievi e pianure centro-orientali” dell’Emilia Romagna. È l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per tutta la giornata di domani. “Il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità variabile con addensamenti al mattino soprattutto sulle pianure settentrionali, dove non si escludono residue piogge. Nelle ore pomeridiane, è previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi, con rovesci sparsi, anche temporaleschi, che occasionalmente potranno raggiungere le aree pianeggianti. In serata attenuazione della nuvolosità”, si legge ancora nel bollettino.

“Le temperature minime saranno in aumento lungo la fascia costiera con valori tra +11°C e +13°C, e altrove stazionarie, sui +9/10°C; massime senza variazioni significative, comprese tra +16°C e +18°C. Venti deboli orientali, mare poco mosso”, conclude il bollettino.