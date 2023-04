Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani rischio forti temporali

MeteoWeb

Rischio di temporali domani in Emilia-Romagna. La Protezione civile regionale, su previsione di Arpae, ha diramato un’allerta meteo valida per tutta la giornata di domani, con codice giallo per la parte emiliana della regione, inclusa la collina bolognese.

“Per la giornata di venerdì 7 aprile sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore occidentale,” si legge nel testo dell’avviso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: