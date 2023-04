Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo in arrivo: Giovedì infernale al Nord, poi weekend estremo al Centro/Sud

MeteoWeb

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia dopo il freddo e il maltempo di Pasquetta al Sud: splende il sole in tutto il Paese, seppur con nubi sparse, e le temperature sono in aumento seppur ancora inferiori rispetto alle medie del periodo in tutto il Paese. Spiccano i +23°C raggiunti a Olbia, e poi +21°C a Cagliari e Siracusa, +20°C a Bologna, Reggio Emilia e Ferrara, +19°C a Milano, Verona, Parma, Brescia, Bergamo, Bolzano e Aosta, +18°C a Roma, Napoli, Torino, Firenze, Catania, Padova, Perugia, Novara, Taranto, Pescara, Caserta, Latina, Frosinone e Cuneo, +17°C a Messina, Reggio Calabria, Salerno, Rimini, Cosenza e Grosseto, +16°C a Palermo, Bari, Pisa, Lecce, Savona e Viterbo, +15°C a Genova, Viterbo, Udine, Crotone, Termoli, Brindisi, Matera e Campobasso, +14°C a Trieste, La Spezia, Vibo Valentia e Gioia del Colle.

Domani, Mercoledì 12 Aprile, farà un po’ più caldo in tutt’Italia e sarà l’unica vera giornata mite e primaverile di tutta la settimana, ma sarà un aumento termico illusorio e di brevissima durata, qualche ora appena, per il richiamo caldo pre-frontale rispetto a una poderosa perturbazione atlantica che già nel pomeriggio-sera determinerà le prime precipitazioni al Nord, e in modo particolare al Nord/Ovest, preludio dei fenomeni estremi di Giovedì 13 Aprile, che si prospetta come una giornata infernale per il maltempo che colpirà il Nord.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano l’entità di un maltempo particolarmente cattivo proprio Giovedì 13 su tutto il Nord Italia, con violenti temporali, possibili tornado, grandinate e piogge torrenziali non solo al Nord/Est ma anche al Nord/Ovest. L’arrivo della nuova perturbazione atlantica farà anche crollare le temperature: sulle Alpi cadrà moltissima neve grazie al freddo anomalo e intenso, con accumuli sin dai 700–800 metri di altitudine. La nevicata sarà eccezionale nelle zone di confine tra Italia e Austria, con accumuli molto abbondanti stavolta anche sul versante italiano, tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Le Dolomiti saranno letteralmente seppellite da una nevicata straordinaria. Sarà un duro colpo per la siccità, sia nell’immediato che per il prosieguo della stagione.

Allerta Meteo, la nuova violenta perturbazione in arrivo sull'Italia nelle mappe sinottiche di Ecmwf

Da Venerdì il maltempo si sposterà al Centro/Sud, dove persisterà per tutto il weekend provocando ulteriori piogge abbondanti su tutte le Regioni tra Sabato e Domenica, e ancora neve sull’Appennino, abbondante al Centro Italia. Le temperature torneranno subito su valori invernali, ben inferiori rispetto alle medie del periodo, in uno scenario anomalo che proseguirà anche all’inizio della prossima settimana.

