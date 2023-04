Allerta Meteo, FOCUS sulla forte ondata di maltempo di 24 e 25 Aprile

MeteoWeb

Splende il sole su gran parte d’Italia in questa domenica 23 aprile di attesa per la nuova forte ondata di maltempo in arrivo da Nord/Ovest. Le temperature sono in aumento generalizzato con +27°C a Faenza, +26°C a Imola, +25°C a Bologna, Terni, Pesaro, Foggia, Foligno e Jesi, +24°C a Parma, Guidonia, Cremona, Reggio Emilia, Cesena, Siracusa, Cosenza e Caltanissetta, +23°C a Roma, Milano, Rovereto, Macerata, Lecce e Brindisi.

Tuttavia questa situazione primaverile è illusoria e ha le ore contate. Già stasera, infatti, forti temporali provenienti dalla vicina Francia raggiungeranno il Nord Italia, colpendo con veemenza le Alpi e in modo particolare Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, con un brusco calo delle temperature e copiose nevicate sui rilievi. Domani, lunedì 24 aprile, il maltempo si estenderà a gran parte d’Italia, non solo al Nord ma anche al Centro. I fenomeni più intensi colpiranno il Nord/Est in mattinata, con abbondanti nevicate in Friuli Venezia Giulia sulle Alpi e piogge torrenziali a valle su tutto il Triveneto, oltre che in Lombardia ed Emilia Romagna. Piogge e temporali anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, in estensione a Campania e Puglia nel pomeriggio.

Martedì 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, il maltempo insisterà al Nord/Est con forti temporali in modo particolare in Veneto, e nubi sparse su tutt'Italia con forti e freschi venti settentrionali che determineranno un ulteriore calo delle temperature, ben inferiori rispetto alle medie del periodo.