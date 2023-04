Allerta Meteo, il ciclone Rudolf si abbatte sull’Italia: domani fenomeni molto violenti al Nord

MeteoWeb

Inizia a piovere, seppur in modo debole, sul Nord Italia per l’arrivo del Ciclone Rudolf. Si tratta di una tempesta proveniente dall’oceano Atlantico che è già ben visibile dalle immagini satellitari e nelle prossime ore determinerà forte maltempo su tutto il Nord, tanto che è scattata l’allerta meteo. Domani, Giovedì 13 Aprile, sarà una giornata da incubo per i fenomeni meteo estremi che colpiranno tutto il settentrione: si formeranno violenti temporali che alimenteranno nubifragi e grandinate dapprima su Piemonte e Lombardia nella tarda mattinata, in rapida estensione nel corso delle ore centrali della giornata sul Nord/Est.

Oltre al maltempo, arriverà anche il freddo: sulle Alpi cadrà copiosa la neve fino a quote collinari, a partire dai 700–800 metri di altitudine, molto abbondante al Nord/Est su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La tempesta si porterà proprio nel cuore della pianura Padana, dove avremo forti turbolenze tali da generare possibili tornado, soprattutto in Lombardia nelle ore centrali della giornata di domani. Ma il maltempo si estenderà rapidamente anche al Centro/Sud, già nel pomeriggio di domani per un primo transito frontale, e poi proseguirà anche nei giorni successivi non solo per tutto il weekend ma anche la prossima settimana.

Anzi, gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano un prosieguo del maltempo anche per tutta la prossima settimana, non solo al Sud ma anche al Centro/Nord, per un lungo periodo di piogge che andrà ad alleviare notevolmente l’emergenza siccità.

