Allerta Meteo Molise: ancora piogge, vento e neve in montagna

Il maltempo in atto al Centro-Sud continuerà a colpire il Molise anche nella giornata di domani, martedì 18 aprile. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla su tutto il territorio. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, nevose sopra i 1300-1500 metri. Le temperature saranno stazionarie, i venti da moderati a localmente forti nordorientali e il mare da mosso a molto mosso, in attenuazione in serata.