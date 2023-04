Allerta Meteo Molise: rovesci e venti di burrasca

MeteoWeb

La Protezione Civile del Molise ha diramato un’allerta meteo codice giallo per l’intera giornata di oggi, 3 aprile, valida fino a domani sull’intero territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche a carattere di temporale o rovesci di forte intensità, con possibili grandinate. Allerta in modo particolare sulla zona costiera per venti di burrasca dai quadranti settentrionali. Temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: