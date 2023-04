Allerta Meteo Piemonte: forti temporali sul Centro/Nord

MeteoWeb

“Il transito di un minimo depressionario in moto retrogrado dalla Germania verso la Francia settentrionale richiama aria umida e instabile sulla regione, alimentando precipitazioni intense e temporali di forte intensità sul settore centro-settentrionale. La fase di instabilità durerà fino al mattino di domani, successivamente è attesa una rimonta della pressione e un progressivo esaurimento dei fenomeni“: il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a causa dei forti temporali attesi su Verbano-Cusio-Ossola, Biellese, Valsesia, Novarese, Vercellese, alto Astigiano e pianure di Torinese e Canavese.

