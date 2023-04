Allerta Meteo Sicilia: temporali e forte vento domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 16 aprile. Su tutta la Sicilia è prevista l’allerta gialla. “Dalle prime ore di domani, domenica 16 aprile 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.

In particolare, sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“. Previsti anche “venti forti nordoccidentali”, mentre per quanto riguarda i mari saranno “molto mossi i bacini occidentali, fino a localmente agitato il Tirreno meridionale settore ovest; localmente molto mosso lo Ionio”.