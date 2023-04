Allerta Meteo Toscana: domani vento forte a Firenze e comuni vicini

MeteoWeb

Domani, lunedì 3 aprile, allerta meteo gialla per rischio di vento forte a Firenze e nei comuni vicini. L’avviso, diramato dal Centro Funzionale Regionale (CFR) della Toscana, è valido dalle 8 di mattina alla mezzanotte successiva. L’allerta riguarda anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Secondo i meteorologi per domani, in Toscana, è previsto un “ulteriore rinforzo del vento di Grecale con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche“.