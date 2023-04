Allerta Meteo Trentino Alto Adige: colpo di coda dell’inverno, torna la neve

MeteoWeb

Dalla sera di oggi alle prime ore di venerdì una perturbazione atlantica interesserà anche il Trentino Alto Adige, determinando precipitazioni diffuse. Per quanto riguarda specificamente il Trentino, la fase più intensa è prevista al mattino e nelle ore centrali di domani. Entro le prime ore di venerdì – riporta MeteoTrentino – sono attese cumulate medie di precipitazione di 20 e 40 mm ed altrettanti cm di neve oltre 1.700 metri circa. La quota neve, inizialmente oltre i 1.700 metri circa, tenderà ad abbassarsi fino a 800-1.000 metri durante le fasi più intense e a fine evento. I venti tenderanno a rinforzare da Nord con locali raffiche superiori a 60 km/h.

Per quanto riguarda l’Alto Adige, il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha confermato che questa notte un fronte freddo colpirà un sistema di bassa pressione sull’Italia settentrionale e la neve scenderà inizialmente fino a 1500 e poi addirittura a 1000 metri, in alcune zone anche più in basso. Sulle montagne tornerà l’inverno: sono attesi tra i 20 e i 40 cm di neve, sulle Dolomiti anche mezzo metro. Saranno imbiancate le valli più alte, come l’Alta Pusteria, ha sottolineato Peterlin.

