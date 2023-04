Allerta tsunami nelle isole Eolie: nuovo bando da 750 mila euro

MeteoWeb

Un finanziamento della Regione siciliana per un nuovo sistema di allerte e prevenzione del rischio tsunami nelle Eolie e nel comprensorio di Milazzo: con un bando del Dipartimento regionale di Protezione civile vengono destinati oltre 750 mila euro, a valere su fondi Po Fesr Sicilia 2014-2020, per affidare la realizzazione di un sistema di allerta acustico.

Il progetto Salt (Sistema di allerta tsunami) ha lo scopo di realizzare un sistema di allertamento fonico-sonoro, sia automatico che manuale, da installare su tutte le isole Eolie e a Milazzo, a supporto delle attività del servizio nazionale di Protezione civile, per allertare le popolazioni interessate da maremoti generati da eventi calamitosi del vulcano Stromboli o da sismi in area mediterranea.

Il nuovo sistema di allerta tsunami

Questo sistema entra in funzione in occasione di tsunami o eruzioni piroclastiche, mediante i segnali emessi dalle stazioni di monitoraggio (boe onda-metriche presenti di fronte alla Sciara del Fuoco a Stromboli e tiltmetri collocati in prossimità della terrazza craterica) e processati da correlati algoritmi (attrezzature informatiche del Centro operativo avanzato-Coa), a cura dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienza della Terra – Laboratorio di Geofisica sperimentale, del centro di competenza della Protezione civile per il monitoraggio dell’isola di Stromboli e dell’Ingv.