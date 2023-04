MeteoWeb

È stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano un alpinista caduto in un crepaccio nei pressi di Capanna Margherita, sul Monte Rosa, in Valle D’Aosta. L’incidente è avvenuto a quota 4300 metri, al confine con la Svizzera. L’uomo è stato in seguito trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.