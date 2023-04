Precipita durante escursione in Alta Val Brembana, morta 49enne

MeteoWeb

Incidente in località Carona, in Alta Val Brembana, nella Bergamasca: una donna di 49 anni è morta dopo essere precipitata da una cresta, mentre stava facendo un’escursione in zona Pizzo del Diavolo di Tenda, a circa 50 metri dalla cima. La donna faceva parte di un gruppo di escursionisti di 6 persone. I soccorsi di Areu e del Soccorso alpino hanno recuperato anche gli altri escursionisti che, dai primi accertamenti, risultano illesi.