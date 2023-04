Alto Adige nella morsa del freddo, paesaggi ghiacciati mozzafiato | FOTO

MeteoWeb

Nei meleti dell’Alto Adige per la terza notte di seguito nell’ambito dell’ondata di freddo in corso, è stata messa in funzione l’irrigazione antibrina: questa tecnica crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi ghiacciati.

In sostanza, quando l’acqua spruzzata sopra la pianta gela, questa rilascia calore e ciò permette di creare una coltre protettiva termica (non inferiore a -2°C), che impedisce o riduce fortemente i danni provocati dal gelo, prevalentemente all’alba.

Gli scorci suggestivi svaniscono poi con il sorgere del sole, quando le temperature tornano sopra lo zero.

Le gelate tardive e le conseguenze sui raccolti

“Il brusco abbassamento delle temperature notturne con gelate tardive ha colpito duramente le coltivazioni con danni a macchia di leopardo fino al 70% a gemme e piccoli frutti sugli alberi di susine, ciliegie, albicocche, pesche ma anche su meli, peri, kiwi e vigneti già in fase avanzata di vegetazione dopo un inverno che dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura di 1,38 gradi in più della media storica al Nord“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del colpo di coda dell’inverno con il crollo delle temperature notturne sotto zero che sta colpendo la pianura padana dove si concentra gran parte della produzione ortofrutticola nazionale.

“Gli agricoltori per difendere le coltivazioni – riferisce la Coldiretti – tengono accesi i fuochi di notte per scaldare le piante nei frutteti al gelo ma sono entrati in funzione anche ventilatori speciali che mescolando gli strati più caldi dell’aria a 14 – 15 metri sopra il terreno con quella più fredda che circonda gli alberi permettono di creare una barriera protettiva in grado di salvare i piccoli frutti in maturazione. Ma dall’assalto del gelo gli agricoltori si difendono anche usando il freddo stesso con dei vaporizzatori d’acqua che creano una patina su rami e frutticini che ghiaccia senza soffocare o bruciare la pianta proteggendola al tempo stesso dal crollo delle temperature. Vecchie e nuove tecniche per combattere il gelo che – sottolinea la Coldiretti – si è abbattuto su una natura in tilt con le coltivazioni che si erano risvegliate prima del solito ingannate dalle temperature anomale, con il rischio adesso di perdere i raccolti di un anno di lavoro. In pericolo – precisa la Coldiretti – anche le primizie maturate negli orti in largo anticipo“.

“Anche dove gli agricoltori hanno affrontato i costi dell’assicurazione il danno rimane comunque pesante per la presenza di franchigie attorno al 30%. Una vera e propria calamità che colpisce le colture già stressate dalla siccità con la presenza di circa 300mila aziende agricole in sofferenza lungo la Penisola” secondo la Coldiretti.

“I raccolti – spiega Coldiretti – sono sempre più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici che nell’ultimo anno hanno causato danni per oltre 6 miliardi all’agricoltura italiana. L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – conclude la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne“.