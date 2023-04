Rifiuti: Marevivo e Caronte & Tourist a tutela delle spiagge delle isole minori

MeteoWeb

Sono terminate con successo e grande entusiasmo da parte di organizzatori, enti e giovani partecipanti, le attività di beach clean-up promosse da Marevivo, in collaborazione con Caronte & Tourist in Sicilia. Questo progetto è stato ideato per supportare i Comuni delle isole siciliane prima che abbia inizio la stagione estiva e come campagna di sensibilizzazione per la popolazione e per i turisti sull’immenso valore naturalistico ed ecologico delle nostre isole, soprattutto di quelle minori. Il focus dell’iniziativa è la “spiaggia“, molto spesso considerato come elemento secondario rispetto al mare.

In occasione di questa iniziativa, decine di volontari e studenti delle scuole, guidati da operatori e professionisti Marevivo, si sono riuniti per ripulire le spiagge di Linosa, Ustica, Pantelleria, Favignana e Marettimo dove sono stati raccolti quasi200 kg di rifiuti, per lo più rappresentati da confezioni in plastica monouso come bottigliette di plastica, cannucce, tappi di bottiglie e ancora frammenti in plastica, polistirolo, confezioni di latte in carta, pezzi di tubi PVC e materiale ferroso.

L’attività ha coinvolto anche i Comuni isolani e le Aree Marine Protette delle Isole Egadi, Pelagie e dell’Isola di Ustica. Il progetto, partito nel mese di marzo, ha visto interessate anche le spiagge di Vulcano, Panarea, Salina, Lipari. Grazie al supporto ricevuto dalle amministrazioni locali, è stato possibile rimuovere un grande quantitativo di rifiuti nelle spiagge interessate dall’iniziativa. La questione della plastica e delle microplastiche, i cui frammenti, spesso difficili da rimuovere, rappresenta un serio problema per l’ambiente e per l’uomo.