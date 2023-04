Ancora neve sul Monte Grappa, attivato il piano della Provincia di Treviso

MeteoWeb

Dopo le operazioni di messa in sicurezza e sgombero di dieci giorni fa, sulle strade provinciali sopra i 400 metri nelle zone del Grappa, Cansiglio e Pian de le Femene, la Provincia di Treviso è entrata di nuovo in azione facendo scattare il piano per nuovi interventi urgenti.

Una nuova nevicata oggi sta interessando la SP 140 “Strada Giardino” e la 141 “Dorsale del Grappa”: per prevenire i rischi correlati all’accumulo di neve e ghiaccio sul manto stradale, la Provincia ha predisposto la chiusura temporanea al traffico in alcuni tratti. Sulla SP140 è chiuso il tratto da Baita Camol all’intersezione con la SP 149, mentre sulla SP141 è stato sospeso il traffico tra il bivio con la strada per Alano di Piave (Belluno), in località Malga Miet, e la località Pian dea Baea.