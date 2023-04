Spazio: nuova anomalia per uno strumento del telescopio Webb

MeteoWeb

Uno strumento chiave sul telescopio spaziale James Webb sta facendo registrare problemi con i sensori. Una modalità del Mid-Infrared Instrument (MIRI) sul James Webb Space Telescope (JWST o Webb) sta ricevendo meno “throughput” del sensore – meno della quantità di luce prevista – alle lunghezze d’onda più lunghe. I funzionari della NASA stanno indagando sulla causa. “Nessun effetto è stato osservato per l’imaging MIRI e non vi è alcun rischio per lo strumento. Tutte le altre modalità di osservazione – all’interno del MIRI e di ciascuno degli altri strumenti scientifici di Webb – rimangono inalterate,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

Lo strumento MIRI e le anomalie

MIRI ha sia una fotocamera che uno spettrografo (un dispositivo in grado di dividere la luce in diverse lunghezze d’onda) per rilevare la luce proveniente da oggetti distanti come galassie, comete o giovani stelle. Può anche visualizzare oggetti deboli nel nostro Sistema Solare, come i corpi nella fascia di Kuiper, oltre l’orbita di Nettuno.

Questa non è la prima volta che MIRI affronta un problema tecnico con lo spettrometro a risoluzione media. Lo strumento ha registrato un’anomalia tra agosto e novembre 2022, ma MIRI è stato comunque in grado di proseguire l’osservazione in altre modalità.

Mentre la NASA continua a indagare su cosa è andato storto questa volta con MIRI, l’ultimo aggiornamento suggerisce che il team di Webb potrebbe essere in grado di aggirare il problema “prendendo esposizioni leggermente più lunghe alle lunghezze d’onda interessate” per immagini più chiare, se necessario.

Il telescopio Webb da 10 miliardi di dollari ha funzionato per lo più in modo ottimale dal lancio, avvenuto il 25 dicembre 2021. Opera a quasi 1,5 milioni di km dalla Terra in una posizione gravitazionalmente stabile nello Spazio nota come punto di Lagrange 2.

Il telescopio potrebbe funzionare per almeno 20 anni e ha già raccolto una serie di immagini sbalorditive in quasi un anno di operazioni scientifiche complete, inclusa un’incredibile immagine di Urano solo poche settimane fa.