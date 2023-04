Antico Egitto: l’insolita scoperta di tre bare di animali sigillate | FOTO

MeteoWeb

In un rapporto scientifico pubblicato su Nature è reso noto come il contenuto di sei antiche bare egiziane sigillate contenenti animali, che sono state analizzate con una tecnica non invasiva. La mummificazione degli animali era una pratica diffusa nell’antico Egitto e ricerche precedenti hanno suggerito che alcuni animali mummificati che venivano considerati incarnazioni fisiche di divinità, mentre altri potrebbero aver rappresentato offerte alle divinità o essere stati usati in esibizioni rituali.

Daniel O’Flynn e i colleghi hanno fotografato il contenuto di sei bare di animali sigillati, utilizzando la tomografia a neutroni, una tecnica che crea immagini di oggetti in base alla misura in cui i neutroni emessi da una fonte possono passare attraverso di essi, dopo che i precedenti tentativi per esaminare le bare con i raggi X non hanno avuto successo.

Lo studio delle bare con animali

Tutte e sei le bare sono fatte di rame. Gli autori fanno notare che è raro che tali bare siano ancora sigillate. Tre delle bare, ricoperte di figure di lucertola e anguilla, sono state datate tra il 500 e il 300 a.C. e sono state scoperte nell’antica città di Naukratis. Una quarta bara, sormontata da una figura di lucertola, è stata datata tra il 664 e il 332 a.C., ed è stata scoperta nell’antica città di Tell el-Yehudiyeh. Le altre due bare, sormontate da figure parziali di anguilla, in parte cobra con teste umane, sono state datate tra il 650 e il 250 a.C. e sono di origine sconosciuta.

Gli autori hanno identificato le ossa in tre bare, compreso un teschio intatto con dimensioni simili a quelle di un gruppo di lucertole murali contenenti specie endemiche del Nord Africa, oltre a tracce di ossa rotte in altre due bare. Hanno anche identificato frammenti tessili all’interno di tre bare che erano probabilmente fatti di lino, comunemente usato nella mummificazione dell’antico Egitto.

La presenza del piombo

Gli autori dello studio suppongono che il lino possa essere stato avvolto intorno agli animali prima che venissero messi nelle bare. Gli studiosi hanno ritrovato piombo all’interno delle tre bare senza anelli, che suggeriscono possa essere stato usato per favorire la distribuzione del peso all’interno di due di esse e per riparare un buco trovato nell’altro. Gli esperti ipotizzano che il piombo possa essere stato selezionato a causa del suo status nell’antico Egitto come materiale magico, poiché alcune ricerche precedenti hanno proposto che il piombo fosse usato nei fascini e nelle maledizioni dell’amore.

Gli autori non hanno identificato ulteriori elementi di piombo all’interno delle tre bare sormontate da anelli. Essi suggeriscono che gli anelli potrebbero essere stati usati per sospendere queste bare più leggere dalle pareti del santuario o del tempio o da statue o barche usate durante le processioni religiose, mentre le bare più pesanti contenenti piombo senza anelli potrebbero essere state usate per scopi diversi.

I risultati degli esami tomografici

I risultati forniscono ulteriori approfondimenti sulla produzione e sull’uso di bare di animali nell’antico Egitto. In questa ricerca, la tomografia neutronica è stata utilizzata per studiare non invasivamente il contenuto di sei scatole votive fatte di leghe di rame dall’antico Egitto per cercare la presenza di resti faunistici, e per capire la fabbricazione dei contenitori, basandosi su un precedente studio di imaging a raggi X.

Inoltre, i neutroni sono stati utilizzati per identificare come condurre il materiale denso presente all’interno di tre delle sei scatole, come precedentemente osservato con i raggi X. E ‘stato difficile isolare e identificare i resti animali nelle scatole a causa della complessità dell’assemblaggio interno e dell’attenuazione neutronica comparabile del materiale sfuso, tessile e gesso anche presente. La forma e la distribuzione del piombo nelle scatole EA36167 e EA36151 indicano che il piombo era fuso quando hanno introdotto nella scatola, mentre il lungo, pezzo rettangolare inferiore in EA71428 era probabilmente solido quando inserito.

Il piombo nell’antico Egitto

Nell’antico Egitto, il piombo era ritenuto uno status magico ed è stato un materiale di scelta nella fabbricazione negli incantesimi di amore, nei rituali di esecrazione dei nemici, o, particolarmente interessante nel nostro caso, nella protezione della mummia, nei rituali di esecrazione nemici, o, particolarmente interessante nel nostro caso, nella protezione delle mummie. Delle sei scatole studiate in questo lavoro, ci sono loop per sospensione sulle tre scatole senza piombo all’interno, e il piombo è presente in ciascuna delle tre bare.

La maggiore attenuazione neutronica osservata nelle regioni di corrosione suggerisce la presenza di idrogeno nei prodotti di corrosione, forse a causa del contatto del piombo con l’aria e i resti di animali in decomposizione, e il tappo in gesso nel caso di scatola EA71428.