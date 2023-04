Come sgonfiare la pancia e dimagrire velocemente con un antinfiammatorio naturale

MeteoWeb

Un antinfiammatorio naturale è usato da secoli sia in cucina come spezia che come rimedio medicinale naturale (anche sotto forma di tisana): aiuta ad abbassare la pressione sanguigna, contiene vitamine, minerali, flavonoidi e composti volatili dall’azione antiossidante, fibre che promuovono la regolarità intestinale e regolano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri e riduce il rischio di cancro al colon. La bevanda ricavata non solo aiuta a digerire velocemente, a sgonfiare la pancia, ed è alleata per dimagrire, ma aiuta anche a rafforzare il sistema immunitario. Scopriamo quindi quali sono gli eccezionali benefici dei semi di finocchio e della loro gustosa tisana.

Il finocchio selvatico e i suoi preziosi semi

Il finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Umbrelliferae.

I suoi semi vengono utilizzati come spezie.

La pianta nasce spontaneamente nelle zone marittime e di bassa collina, in presenza di una buona esposizione solare. Può crescere fino a 2 metri di altezza e possiede dei rami a forma di ombrello.

Originario del Mediterraneo e conosciuto già dagli antichi Greci e Romani, il finocchio selvatico è utilizzato da secoli sia in cucina che come rimedio medicinale naturale.

Un alleato per sgonfiare la pancia e dimagrire

Dai semi di finocchio (polverizzati o meno) si può ottenere la tisana al finocchio, una bevanda dagli innumerevoli benefici. Dal sapore delicato, è depurativa, drenante, sgonfiante, antiossidante e antinfiammatoria, elimina le tossine accumulate nel corpo ed i liquidi in eccesso, contrastando i disturbi digestivi con notevole effetto antispastico.

La tisana al finocchio è efficace contro la digestione lenta, la dispepsia accompagnata da eruttazioni e flatulenza, rilassa la muscolatura intestinale, attenua i dolori premestruali, compresi i crampi, potenzia il sistema immunitario, è un ottimo rimedio contro influenza e raffreddore.

E’ anche indicata contro congiuntivite e infezioni oculari in genere, è un ottimo collutorio contro le infiammazioni orali, riduce disturbi respiratori quali bronchite e asma, fluidifica le secrezioni catarrali, contrasta la ritenzione idrica, potenzia il metabolismo, previene la fame smodata, rappresentando un ottimo alleato nella perdita di peso.

Inoltre, masticare semi di finocchio contribuisce a contrastare il fastidioso disturbo dell’alitosi.

Questi piccoli alleati di salute sono ideali contro il colesterolo e contribuiscono alla regolazione della pressione sanguigna.

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital è un ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“il consumo di semi di finocchio aiuta a proteggere la salute dallo stress ossidativo fornendo all’organismo vitamine, minerali, flavonoidi e composti volatili dall‘azione antiossidante. Inoltre si tratta di una fonte di fibre utili per promuovere la regolarità intestinale e che possono contribuire a regolare l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri e a ridurre il rischio di cancro al colon. I suoi olii essenziali sono dotati di proprietà digestive e carminative, le vitamine del gruppo B favoriscono il buon funzionamento del metabolismo, il potassio protegge la salute cardiovascolare, fosforo, calcio e magnesio proteggono ossa e denti, e ferro e rame sono coinvolti nella produzione dei globuli rossi.

Il finocchio selvatico contiene sostanze che, se assunte in dosi elevate, possono causare allucinazioni e convulsioni. Inoltre l’elevata concentrazione di composti estrogenici può renderlo sconsigliabile in presenza di masse tumorali la cui crescita dipende dagli estrogeni. Infine, le donne incinta non dovrebbero consumarne grandi quantità“.

“L’assunzione di finocchio può interferire con l’azione di alcuni antibiotici e di alcuni ormoni. In caso di dubbi è bene chiedere consiglio al proprio medico“.

Gli esperti Humanitas ricordano inoltre che

“100 g di semi di finocchio selvatico apportano circa 345 calorie e: 8,81 g di acqua

15,80 g di proteine

14,87 g di lipidi, tra cui: 0,480 g di grassi saturi, 9,910 g di grassi monoinsaturi e 1,690 g di grassi polinsaturi

52,29 g di carboidrati

39,8 g di fibre

135 UI di vitamina A

21,0 mg di vitamina C

6,050 mg di niacina

0,470 mg di vitamina B6

0,408 mg di tiamina

0,353 mg di riboflavina

1.694 mg di potassio

1.196 mg di calcio

487 mg di fosforo

385 mg di magnesio

88 mg di sodio

18,54 mg di ferro

6,533 mg di manganese

3,70 mg di zinco

1,067 mg di rame I semi di finocchio selvatico sono una fonte di flavonoidi e di numerosi oli essenziali“.

Come usare i semi di finocchio

I semi di finocchio sono in cucina possono essere utilizzati per insaporire prodotti da forno come pane, cracker, dolci e grissini.

Si possono impiegare anche per aromatizzare legumi, carne, castagne, formaggi, minestre, uova e salse.

Possono essere utilizzati per preparare degli liquori digestivi o, più semplicemente, delle gustose tisane depurative.

Tisana al finocchio: la ricetta

Come preparare una tisana al finocchio? Fate bollire 200 ml d’acqua, versandola in una tazza. Aggiungete un cucchiaino raso di semi di finocchio (circa 2-3 grammi), lasciandoli in infusione per almeno 10 minuti nella tisaniera. Trascorso tale tempo d’infusione, filtrate e dolcificate a piacere.

Contro vomito e diarrea, si può un decotto con un cucchiaino raso di semi aggiunto a 200 ml d’acqua fredda, scaldando fino a bollore. Filtrate e aggiungete il succo di mezzo limone.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.