Maltempo, l’esperto: ” Lo sbalzo termico è un rischio per le api”

“Questo sbalzo termico con famiglie nel pieno sviluppo e con grandi consumi alimentari comporta la necessità di alimentare le famiglie se non hanno abbastanza scorte, pena la morte per fame delle stesse; se dovessero esserci gelate si rischia di compromettere le fioriture e di conseguenza le produzioni di miele”. E il messaggio del veterinario Roberto Venti esperto anche di apicoltura. Questo abbassamento brusco delle temperature può portare secondo l’esperto addirittura alla morte delle famiglie di api se non hanno abbastanza scorte, ma qualora scendessero ancora di più le temperature, fino a sotto lo 0, questo poterebbe la morte di tante piante in fioritura in questi giorni e quindi di conseguenza anche alla morte delle api se non nutrite dall’uomo.