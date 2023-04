Missione Artemis II: grande attesa per l’annuncio della NASA

MeteoWeb

Grande attesa per l’annuncio della NASA, in programma alle 17 ora italiana: verranno svelati i nomi dei 4 astronauti (3 americani e un canadese) che per primi torneranno a volare vicino alla Luna dopo l’ultima missione Apollo del 1972. Saranno i protagonisti della missione Artemis II, la prima con un equipaggio umano del programma lunare Artemis.

Artemis II, primo test di volo con equipaggio: oggi l’annuncio della NASA

Artemis II è il primo test di volo con equipaggio del programma per stabilire una presenza scientifica e umana a lungo termine sulla superficie lunare. Sarà un nuovo test per il razzo Space Launch System, la navicella spaziale Orion e per i sistemi di terra necessari. La missione di circa 10 giorni testerà e sottoporrà a stress i sistemi di supporto vitale della capsula per dimostrare le capacità necessarie per vivere e lavorare nello Spazio profondo in modi che solo gli esseri umani possono fare.

L’equipaggio includerà 3 astronauti della NASA e un astronauta della CSA, a dimostrazione dell’impegno dell’agenzia nei partenariati internazionali attraverso il programma Artemis. Artemis II si basa sul successo del test di volo Artemis I, che ha lanciato una capsula Orion senza equipaggio con il razzo SLS, in un viaggio oltre la Luna che ha testato i sistemi in preparazione per un futuro volo con equipaggio.