Artemis II, Caraveo: “più parità di genere nel nuovo equipaggio”

“I tempi sono cambiati: gli astronauti della NASA offrono una migliore campionatura della popolazione americana, ci sono donne oltre che uomini e non sono tutti bianchi“: a rilevare il cambiamento rispetto alle missioni Apollo, sul fronte della parità di genere e di rappresentanza per l’equipaggio che tornerà verso la Luna, è l’astrofisica Patrizia Caraveo che, in un intervento su “Startup Italia”, evidenzia alcune delle novità della missione Artemis II.

La missione partirà a novembre 2024 con a bordo Christina Hammock Koch, Victor Glover, Reid Wiseman della NASA e il canadese Jeremy Hansen. I nomi sono stati annunciati ieri a Houston dall’amministratore della NASA Bill Nelson ed “oggi il corpo astronauti è internazionale con rappresentanti delle agenzie che collaborano con il programma Artemis, a cominciare da canadesi ed europei,” ha proseguito Caraveo. “L’equipaggio che circumnavigherà la Luna sarà composto da un comandante, un pilota, e due specialisti di missione. Sono tutti tra i 44 e i 47 anni, un po’ più vecchi dei colleghi di Apollo 17“.