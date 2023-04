Atterraggio d’emergenza a Cuba per un aereo con 190 persone a bordo

MeteoWeb

Un aereo della compagnia canadese Sunwing, con 190 persone a bordo, ha realizzato la notte scorsa un atterraggio di emergenza nell’aeroporto internazionale di Varadero a Cuba, avendo manifestato problemi meccanici dopo il decollo da Santa Clara, alla volta di Montreal. Le autorità cubane, ha riferito l’agenzia di stampa cubana Acn, hanno reso noto che “i passeggeri del volo Sunwing 307 hanno ricevuto assistenza dal sistema turistico della provincia di Matanzas dopo l’atterraggio in emergenza dell’aereo all’aeroporto internazionale Juan Gualberto Gómez“, trascorrendo la notte in un hotel della località balneare. Non ci sono state vittime.

Si è appreso che il Boing 737-800, che copriva la rotta Santa Clara-Montreal, ha richiesto un atterraggio di emergenza dopo che i piloti hanno constatato che il carrello non era rientrato in modo regolare nel suo vano dopo il decollo.