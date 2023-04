Attivisti bloccano il traffico, caos al San Gottardo

MeteoWeb

Caos e tensione al tunnel del San Gottardo in Svizzera: un gruppo di attivisti per il clima si è incollato all’asfalto e ha bloccato il traffico verso il Canton Ticino e l’Italia. Come riportano i media tedeschi, la polizia è stata costretta a chiudere temporaneamente il tunnel e ha poi rimosso e fermato gli attivisti. Secondo le forze dell’ordine, ci sono state tensioni tra gli automobilisti inferociti e le 6 persone che si sono incollate alla strada. Gli attivisti appartengono al gruppo “Renovate Switzerland”.