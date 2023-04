Ilsa si abbatte sull’Australia Occidentale, è un ciclone record | FOTO

MeteoWeb

Il ciclone Ilsa, il più violento a colpire l’Australia negli ultimi 8 anni, ha toccato terra sulla costa nord-occidentale del Paese, scarsamente popolata, con raffiche di vento a 289 km/h. Successivamente si è indebolito rapidamente, spostandosi nell’entroterra. Al momento non sono stati segnalati feriti, ed i danni sono ancora in fase di valutazione.

Ilsa, che ha raggiunto la 5ª categoria sulla scala australiana, ha effettuato il landfall tra la città di Port Hedland e la stazione di Wallal Downs. Nella zona di Pardoo, 150 km a Nord/Est di Port Hedland, alcune strutture hanno subito “danni ingenti“, ha comunicato il sovrintendente del Dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza Peter Sutton.

Il Bureau of Meteorology ha affermato che il ciclone ha stabilito un record australiano preliminare per le velocità del vento sostenute più forti in un periodo di 10 minuti, con una media di 218 km/h con raffiche di 288 km/h. Il ciclone Ilsa ha acquisito forza sull’Oceano Indiano, costringendo Port Hedland, uno dei principali hub mondiali per il trasporto di minerale di ferro, a bloccare le operazioni.