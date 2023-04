L’Australia si prepara all’impatto del ciclone Ilsa: si è rafforzato, sarà il più potente degli ultimi 8 anni

MeteoWeb

Il ciclone Ilsa sta per colpire l’Australia Occidentale. Nelle scorse ore la tempesta si è intensificata, passando dalla 4ª alla 5ª categoria, in una classificazione nazionale di 5 livelli. Secondo il Bureau of Meteorology australiano manterrà questa potenza quando raggiungerà la costa occidentale, e Pilbara in particolare, nelle prime ore di domani, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 315 km/h. Secondo le autorità si tratterà del più potente ciclone a investire il Paese da 8 anni a questa parte. L’ultima tempesta di categoria 5 ad attraversare le coste australiane è stata il ciclone Marcia nel 2015.

Si prevede che il ciclone Ilsa attraversi la costa da qualche parte nel raggio di 220 km tra la città di esportazione del minerale di ferro di Port Hedland e il Wallal Downs station, un ranch di bestiame. Le autorità prevedono che la North west coastal highway sarà impraticabile a causa delle inondazioni che precederanno l’arrivo di Ilsa.

I cicloni di 5ª categoria hanno velocità medie del vento superiori a 200 km/h con raffiche superiori a 280 km/h. In genere causano distruzione diffusa, ha affermato l’ente meteorologico.