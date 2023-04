Berlusconi lascia la terapia intensiva: trasferito in reparto

MeteoWeb

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono in costante miglioramento tanto da consentirgli di lasciare il reparto di terapia intensiva. Al dodicesimo giorno di ricovero all’ospedale san Raffaele di Milano, il Presidente di Forza Italia ha concluso il trattamento in terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria per proseguire le terapie contro la polmonite in un contesto di leucemia cronica. Il prossimo bollettino medico è previsto al momento per domani. Anche oggi, come ogni giorno dal ricovero, Berlusconi ha ricevuto la visita della figlia Marina e di Fedele Confalonieri.