Berlusconi, nuovo bollettino: quadro stabile e ripresa ottimale

“Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo“: è il nuovo bollettino medico di Silvio Berlusconi diramato dall’ospedale San Raffaele, a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Per il presidente di Forza Italia oggi è il 22° giorno di ricovero. Dopo i primi 12 giorni in terapia intensiva, il 16 aprile “lo stato clinico e la risposta alle cure” hanno consentito il trasferimento in un reparto di degenza ordinaria.