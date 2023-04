Berlusconi, nuovo bollettino: trasferito in degenza ordinaria, proseguono le cure

MeteoWeb

“Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali“: è quanto si legge nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che hanno in cura l’ex premier al San Raffaele di Milano. Si tratta del 4° aggiornamento ufficiale in 13 giorni.

Berlusconi è stato ricoverato per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.