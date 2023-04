Berlusconi, oggi il 20° giorno di ricovero al San Raffaele: sconsigliate visite politiche

MeteoWeb

Terzo weekend al San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile per alcune complicanze della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Secondo quanto fanno sapere fonti sanitarie, il Cavaliere avrebbe trascorso un’altra notte “tranquilla“, la 19ª dall’ingresso con urgenza in ospedale. C’è invece ancora incertezza sui tempi della diffusione del sesto bollettino medico, dopo quello diramato venerdì 21 aprile che riferiva un “lento ma progressivo miglioramento” oltre che un continuo monitoraggio delle funzionalità generali. Una situazione clinica, insomma, che resta delicata, abbastanza da spingere i medici a scoraggiare visite politiche e di persone esterne alla famiglia.

Nemmeno il vicepremier e coordinatore nazionale di Forza Italia, che oggi si dividerà tra Milano e Bergamo per impegni istituzionali e di partito, si recherà infatti al San Raffaele. Intanto, dai padiglioni di Rho Fiera, Forza Italia si stringe intorno al suo storico leader. Un messaggio di compattezza che testimonierebbe la saldatura tra Governo e partito in Lombardia – stando a quanto trapela da fonti AGI – con ben tre ministri presenti oggi: il ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro all’Istruzione Annamaria Bernini e appunto il vicepremier e numero uno della Farnesina Antonio Tajani.