MeteoWeb

Terza notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite aggressiva che, secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l’ex premier soffre da tempo.

Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare medici e familiari. Si attende per oggi un bollettino medico dopo che nessun aggiornamento è stato diffuso ieri.