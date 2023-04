Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: “gravi problemi polmonari”

MeteoWeb

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Secondo quanto viene riferito da fonti vicine all’ex premier, Berlusconi sarebbe in terapia intensiva cardiochirurgica per “seri problemi polmonari“.

Berlusconi ha 86 anni e le sue condizioni di salute non sono buone da tempo. In modo particolare nel 2021 è stato ricoverato quattro volte per “valutazioni cliniche approfondite” e “accertamenti” dopo che a settembre 2020 aveva contratto il Covid-19 ed era rimasto in ospedale per quasi due settimane. Ma la situazione peggiore è stata quella di aprile 2021, quando è rimasto in ospedale quasi un mese a causa degli “strascichi del Covid“. In quella circostanza in molti avevano ipotizzato le conseguenze avverse della vaccinazione, che Berlusconi aveva fatto proprio nei giorni precedenti (prima e seconda dose). Poi nell’autunno 2021 ha ricevuto anche la terza dose. Numerosi i ricoveri anche nel corso del 2022 e in questo inizio del 2023, ma mai – fino ad oggi – era stato in terapia intensiva.