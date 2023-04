Berlusconi ricoverato, attese nuove analisi: “è dura ma ce la farò anche questa volta”

MeteoWeb

Ha trascorso una nottata tranquilla Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì 5 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele per un’infezione polmonare che lo ha colpito come conseguenza della leucemia cronica di cui soffre da tempo. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “ha riposato bene” e “sta reagendo bene alle cure“. Oggi sono attesi nuovi accertamenti clinici, mentre per ora non è previsto nessun bollettino medico.

Davanti all’ospedale San Raffaele, oltre a fotografi e telecamere, ci sono anche fan e striscioni. “Forza Silvio, Monza è con te“, si legge su uno striscione firmato dalla curva Davide Pieri del Monza.

L’attenzione dei medici rimane alta sull’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale.

“E’ dura ma ce la farò anche questa volta“, ha affermato Silvio Berlusconi durante una telefonata, come riportato stamani da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su“, ha dichiarato al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini.