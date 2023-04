Bernini: “Basta polemiche con la campagna Open to Meraviglia di Enit”

MeteoWeb

“L’importante è che in Italia vengano tanti turisti e che sia un turismo per tutti, di qualità, per famiglie, un turismo d’arte, enogastronomico. Questa è la cosa importante, lascerei le polemiche a parte“. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, rispondendo a distanza alla polemiche suscitate dalla campagna “Open To Meraviglia” dell’Agenzia Nazionale del Turismo Enit con la ‘Venere di Botticelli‘ in versione influencer nei luoghi più iconici d’Italia. “Ognuno può avere la sua opinione – ha detto Bernini a margine del Salone del Mobile di Milano – ma quello che noi vogliamo adesso è incrementare il nostro sistema Paese in ogni modo possibile“.