Blitz di Ultima Generazione a Roma: divieto di ritorno per 9 attivisti | FOTO

Ventuno attivisti di Ultima Generazione stamani hanno bloccato il traffico in via Appia Nuova, a Roma. Una di loro ha incollato le proprie mani all’asfalto per aumentare la durata del blocco. Per tutta la durata dell’azione, i cittadini hanno discusso della situazione climatica con gli automobilisti e con i passanti presenti della gravità. Verso le 8:25 sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che alle 8:40 hanno sgomberato gli attivisti. Il tempo del blocco è stato di circa 35 minuti.

Sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Roma ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti responsabili dell’azione di questa mattina. La Polizia di Stato in poco tempo ha rimosso i blocchi e, successivamente, i vari distretti e commissariati competenti per territorio hanno identificato gli attivisti di età compresa tra i 22 e i 56 anni, 7 italiani e 3 stranieri. La Divisione Anticrimine della Questura ha avviato un’immediata istruttoria al termine della quale è stato applicato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma.