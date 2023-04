MeteoWeb

Disavventura sulla neve per tre ventenni nell’Aquilano. I giovani erano rimasti bloccati per la neve, il forte vento e il temporale sulle alture vicino Opi. In loro soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che li hanno salvati con l’elicottero del centro aviazione di Ciampino. L’intervento si è concluso alle 20.30. Uno dei ventenni era in stato di ipotermia.