Boom di fioriture di alghe nell’Oceano Atlantico

A partire dal 2011 ogni primavera e ogni estate si registra un’intensa fioritura di alghe (quest’anno da record) nell’Oceano Atlantico centrale. La peculiarità di questa fioritura sono i sargassi di color marrone che estendono dall’ovest dell’Africa fino al Golfo del Messico.

Nel mese di Marzo 2023 però la fioritura è stata eccezionale. Gli scienziati dell’Università del Sud della Florida hanno stimato circa 13milioni di tonnellate di queste alghe. Una quantità così eccessiva vicino alla costa può dare molti problemi alle specie marine locali, e può soffocare diversi coralli. Il sargasso rilascia anche dei gas che hanno forti ripercussioni sull’ecologia marina e sul turismo locale.

La natura delle alghe tra i Caraibi e la Florida

Queste alghe si nutrono di fertilizzanti che sono presenti nei fiumi dall’agricoltura industriale e proliferano ulteriormente con il riscaldamento degli oceani. Si sono registrati episodi di spiaggiamento tra i Caraibi e la costa orientale della Florida in quanto questa cintura di alghe continua a crescere verso ovest. Non è per niente semplice pensare allo smaltimento di queste alghe: impossibile usarli come fertilizzante in quanto contiene metalli pesanti e non è compostabile.